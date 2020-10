Nicole Kidman gibt seltenen Einblick in einstige Ehe mit Tom Cruise

Kidman und Cruise spielten in dem Stanley Kubrick-Streifen ein Ehepaar, das sich mit dem Thema Untreue befasste. Auch ihre Freizeit genossen sie damals zusammen. "Wir sind nach den Szenen immer Go-Kart gefahren. Wir haben einen Platz gemietet und haben um drei Uhr morgens Rennen veranstaltet", so Kidman. Ihre Beziehung zu Cruise im Nachhinein zu zerlegen, wolle sie nicht. "Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Vielleicht habe ich nicht die Fähigkeit, zurückzublicken und es zu sezieren. Oder ich will es einfach nicht", so Kidman weiter.

In einem früheren Interview gab Nicole Kidman an, lange mit der Scheidung von Tom Cruise gehadert zu haben. "Ich dachte, unser gemeinsames Leben sei perfekt", sagte sie einst dem US-Magazin DuJour. Als Cruise nur zwei Monate nach ihrem zehnten Hochzeitstag, die beiden hatten 1990 geheiratet, plötzlich die Scheidung einreichte, sei sie am Boden zerstört gewesen. "Es hat sehr lange gedauert, mich davon zu erholen. Es hat mich bis ins Mark erschüttert", sagte die Schauspielerin. Zusammen haben sie zwei Adoptivkinder - Isabella und Connor.

Erst als sie Country-Star Keith Urban heiratete und im Juli 2008 die erste gemeinsame Tochter Sunday zur Welt kam, sei sie wieder mit sich ins Reine gekommen. "Mein Baby zu bekommen, wurde zu einer heilenden Erfahrung", sagte Kidman dem Blatt. Das Paar hat noch eine zweite Tochter, Faith, die von einer Leihmutter ausgetragen wurde und 2010 zur Welt kam.