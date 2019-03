Nicole Kidman von Hochzeit ihres Sohnes "verbannt"

Nicole Kidman (51) ist es offenbar nicht vergönnt, zu sehen, wie ihre Adoptivkinder vor den Traualtar treten. Der Scientology-kritische Blog The Underground Bunker berichtet, dass Connor Cruise (24), der Adoptivsohn von Kidman und Tom Cruise (56), in Kürze eine italienische Scientologin heiraten will. Laut Radar Online werde Kidman jedoch nicht zu dem Fest eingeladen. Wie das Onlineportal berichtet, soll Cruise seiner Ex-Frau verbieten, an der Hochzeit teilzunehmen.

Hat Cruise Kidman von Connors Hochzeit verbannt?

Der bittere Grund für die Verbannung: Kidman ist kein Mitglied von Scientology.

"Er würde nie auf die Idee kommen, sie einzuladen. Zum einen wird sie von Scientology als 'unterdrückerische Person' gesehen, zum anderen will er sie nicht dabeihaben", behauptet ein Insider. "Connor verehrt seinen Vater über alles und würde sich ihm nie widersetzen", heißt es weiter.