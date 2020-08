Nicole Kidman: Emotionales Wiedersehen mit Mama Janelle

Kidman und und ihre Mutter waren aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der damit verbundenen Grenzschließungen getrennt. Während sich Kidman während des Lockdowns in den USA befand, verbrachte ihre Mutter die Quarantäne-Zeit in ihrer Heimat Australien - wohin die Schauspielerin nun mit Ehemann Keith Urban und den Töchtern Sunday (12) und Faith (9) zurückkehrte, wie Hello berichtet. Kidmans Vater Antony starb 2014 in Singapur.