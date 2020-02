Das Geschäft mit den Babys: Williams, Kidman und Co. setzen auf Leihmütter

Auf diese Methode griffen die beiden auch schon beim letzten Kind, der Tochter Coco, zurück. Die Kinder Teddy und Charlie brachte Ayda selbst zur Welt. Die beiden sind aber bei weitem nicht die einzigen, die ihr Kind nicht selbst austragen. Das Geschäftsmodell Leihmutter boomt. Verlässliche Statistiken dazu gibt’s eher nicht, wohl auch, weil die Dunkelziffer enorm hoch ist.

Einige Stars gehen sogar so weit und täuschen die Schwangerschaft nur vor, wie der Arzt aus Los Angeles Dr. Vicken Sahakian in der Doku „Making Babies“ erzählt. „Ja, ich hatte schon einige Patienten, die einfach so getan haben, als wären sie schwanger“, plaudert er da aus dem Nähkästchen. Und weiter: „Ich hatte ein paar sehr bekannte Klienten, aber ich möchte keine Namen nennen“. Die Gründe seien sehr unterschiedlich. Oft liegt es aber einfach daran, „dass die Frauen nicht durch den Prozess einer Schwangerschaft gehen wollen“, so Sahakian.

Es gibt aber auch genug Beispiele von prominenten Paaren, die die Heimlichtuerei ablehnen und zu ihrer Entscheidung stehen. Besonders auffällig ist dabei, dass die Frauen die ersten ein bis zwei Kinder selbst zur Welt brachten und erst dann auf eine Leihmutter zurückgriffen.