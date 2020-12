Seltener Einblick: Katie Holmes zeigt erstmals ihr Zuhause

Am 12. Dezember hat die Schauspielerin ein Instagram-Foto von sich in ihrer Wohnung in New York City geteilt. Das Bild, das sie gepostet hat, um für eine Weinmarke zu werben, zeigt Holmes mit einem Glas Rotwein in der Hand auf einer hellbraunen Ledercouch. Zu ihrer Linken steht ein Plattenspieler auf einem Tisch neben einer Weinflasche. Im Hintergrund ist Laub-Dekoration zu sehen, ein rot-weißer Vorhang und eine brennende weiße Kerze. Passend zu dem Retro-Stil ihrer Inneneinrichtung ist auch das Vintage-Outfit der Schauspielerin.