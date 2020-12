Katie Holmes und Emilio Vitolo wagen den nächsten Schritt

Anfang September wurde Katie Holmes erstmals mit dem prominenten Chefkoch und New Yorker Restaurantbesitzer Emilio Vitolo bei einem Date gesichtet - rund ein Jahr nach ihrer Trennung von Schauspieler Jamie Foxx. Inzwischen zeigen sich die beiden immer wieder verliebt bei gemeinsamen Unternehmungen in New York. Ein offizielles Statement, das ihre Beziehung bestätigt, blieb bisher jedoch aus.

Katie Holmes ist bekannt dafür, ihr Privatleben weitgehend unter Verschluss zu halten - was unter anderem daran liegt, dass sie ihrer Tochter Suri aus ihrer Beziehung mit Hollywoodstar Tom Cruise ein möglichst normales Leben, fernab vom Rampenlicht ermöglichen will. Holmes hatte sich im Mai 2019 von Foxx getrennt, nur kurz nach ihrem ersten gemeinsamen Red Carpet-Auftritt bei der Met Gala. Auch ihre Liaison mit dem "Django Unchained"-Star lief zuvor jahrelang weitgehend unter dem Medienradar.

Liebesbekundung zu Katie Holmes' Geburtstag

Nun hat das frischverliebte Paar sein Verhältnis aber auch ganz offiziell bestätigt. Zumindest gratulierte Emilio Vitolo der Schauspielerin ganz öffentlich zum Geburtstag. Am 18. Dezember hat Katie Holmes ihren 42. Geburtstag gefeiert. Zu ihrem Ehrentag gab's von ihrem neuen Freund ein süßes Liebesgeständnis auf Instagram.