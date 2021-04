Zeit vergeht: So feierte Suri Cruise ihren 15. Geburtstag

Suri Cruise ist ganz schön groß geworden. Die Tochter von Schauspieler Tom Cruise und Katie Holmes erblicke am am 18. April 2006 das Licht der Welt und hat vor wenigen Tagen ihren 15. Geburtstag gefeiert.

Suri Cruise: Entspannter 15. Geburtstag mit Freunden

Auf Glanz und Glamour wurde bei den Feierlichkeiten verzichtet. Der Teenager feierte ganz entspannt, im Kreis seiner Freundinnen.

Wie Page Six berichtet, wurde der Cruise-Spross dabei gesichtet, wie er mit einer Gruppe von Freundinnen in der Innenstadt von New York seinen Geburtstag zelebrierte. Die Clique gönnte sich ein Eis, es wurde gelacht und zusammen für Selfies posiert. Von ihren Freunden bekam Suri einen Blumenstrauß geschenkt, mit dem sie glücklich strahlend von Paparazzi geknipst wurde.