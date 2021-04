Warum Kyra Sedgwick nicht mehr von Tom Cruise eingeladen wird

Weil sie einen mysteriösen Knopf am Kaminsims von Tom Cruise ausprobieren wollte, hat US-Schauspielerin Kyra Sedgwick ("Phenomenon") nach eigenen Worten vor Jahren für einen Polizeieinsatz bei einer Dinnerparty gesorgt. Mit anderen Stars wie Demi Moore und Bruce Willis seien Sedgwick und ihr Mann Kevin Bacon Anfang der 90er-Jahre bei Cruise eingeladen gewesen, sagte die 55-Jährige am Mittwoch in der "Drew Barrymore Show".