Trennung bei Schauspielerin Katie Holmes

Schauspielerin Katie Holmes und Emilio Vitolo Jr. sollen wieder getrennte Wege gehen. "Sie haben sich vor einigen Wochen getrennt. Es gab kein Drama", zitiert das People-Magazin eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Umfeld des nun Ex-Paares. Holmes und der New Yorker Koch wurden erstmals im September 2020 miteinander in Verbindung gebracht, wie lange sie tatsächlich zusamen waren, ist unklar. Erst im Dezember hatte sich das Paar auf Instagram offiziell zu seiner Beziehung bekannt.

Freundschaftliche Trennung

"Solange es lief, war es toll, aber sie befinden sich an sehr unterschiedlichen Stellen im Leben", berichtet der Insider nun über das überraschende Liebes-Aus.

In einer Erklärung gegenüber Us Weekly bestätigte ein Sprecher von Katie Holmes indes die Trennung und betonte, dass die beiden "Freunde bleiben". "Katie und Emilio haben ihre gemeinsame Zeit wirklich genossen - es hat einfach nicht geklappt", heißt es in dem Bericht unter Berufung auf einen Insider.