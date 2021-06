Trotz "vorbeugendem" Ausraster: Albtraum für Tom Cruise wurde wahr

Zwangspause

Damit dürfte endgültig der persönliche Albtraum von Hauptdarsteller Tom Cruise wahr geworden sein: Ein Drehstopp, der die Produktion lahm legt. Bereits Ende des vergangenen Jahres sorgte er für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass er Teile der Belegschaft am Set angebrüllt haben soll, weil diese Corona-Maßnahmen missachteten. Berichten zufolge hatten fünf Mitarbeiter gekündigt, nachdem Cruise die Fassung verloren habe. Er soll zuvor Filmcrew-Mitgliedern mit dem Rauswurf gedroht haben, sollten diese nochmal gegen die Abstandsregeln verstoßen. Dies soll auf einer Tonaufnahme zu hören sein, die der britischen Zeitung The Sun vorliegt. Cruise soll selbst über eine halbe Million Euro zur Verfügung gestellt haben, um die Sicherheit der Belegschaft zu gewährleisten und um weitere Produktionsverzögerungen zu vermeiden.

Der Film mit Cruise als Agent Ethan Hunt unter der Regie von Christopher McQuarrie wird derzeit in England gedreht. Im Februar 2020 war der Drehauftakt in Italien mit Beginn der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt worden. Die Filmarbeiten waren zu diesem Zeitpunkt gerade erst angelaufen. Im September stand das Team um Cruise wieder vor der Kamera. Der siebente Teil der "Mission: Impossible"-Agentensaga soll im Mai 2022 in den Kinos starten.