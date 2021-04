Mission Impossible 7: Regisseur teilt Foto von gefährlichem Tom-Cruise-Stunt

Als Agent Ethan Hunt soll Cruise wieder die Welt retten, wobei noch wenig über den Inhalt des Streifens bekannt ist, für den bereits zum dritten Mal in der "MI"-Serie Christopher McQuarrie die Regie führte. Und weil sich Fans noch etwas gedulden müssen, bis der Film in die Kinos kommt, gab McQuarrie nun einen seltenen Einblick in die Arbeit mit Hauptdarsteller Cruise. Auf Instagram veröffentlichte er ein Foto, das den Schauspieler inmitten eines Stunts auf einem fahrenden Zug zeigt.

"Wir hatten eine tolle Woche (und bemerkenswert schönes Wetter) im fabelhaften Yorkshire", kommentierte er das Foto. Den Post versah er mit diversen Danksagungen und dem Hashtag "MI7MI8".