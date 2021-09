Leni Klum: Der beste Rat, den ihr Mama Heidi Klum je gegeben hat

Leni Klums Modelkarriere nimmt immer mehr Fahrt auf. Nachdem die 17-Jährige im vergangenen Jahr auf dem Cover der deutschen Vogue ihr Modeldebüt gegeben hat, ist sie mittlerweile dabei, die Fashionwelt zu erobert. Zuletzt posierte der Teenager für das Cover des "Rollercoaster"-Magazins und plauderte im dazugehörigen Interview auch so manch Detail über seine Modelambitionen und seine berühmte Mutter aus.

Leni Klum: Diesen wichtigen Ratschlag gab ihr Mama Heidi Klum

Leni Klum, die auf dem Titelbild des Magazins in einem rosa Federkleid zu sehen ist, verriet unter anderem den besten Rat, der ihr von ihrer Mama beim Einstieg in die Modelbranche gegeben wurde. "Sie sagt mir immer: 'Bleib dir selbst treu und lass dich oder das, was du tust, nicht von dem, was andere sagen, beeinflussen oder ändern", erzählte Leni über ihre Mutter Heidi Klum. "Und es ist immer in Ordnung, nein zu sagen", fügte sie hinzu.