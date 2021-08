Gelbe Crocs, wilder Mustermix: Heidi Klums Woche der Mode-Desaster

Dass sie sich nicht auf einen Stil festlegen lassen will, bewies Heidi Klum im Laufe der vielen Jahre, die sie nun schon im Rampenlicht verbringt, zur Genüge. Mal präsentiert sich das Topmodel im eleganten, zeitlosen Abendkleid auf dem roten Teppich, dann können es wieder nicht genug Farben und Muster sein.

Heidi Klum mags auffällig

Auch so manches heiß disktutierte Trendteil befindet sich im Kleiderschrank der Deutschen. Diese Woche wurde Klum von Paparazzi in Los Angeles in einem giftgrünen Overall abgelichtet. An ihren Füßen: gelbe Crocs.