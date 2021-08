Lady Gaga trägt die gefährlichsten Schuhe der neuen Saison

Anlässlich zweier Konzerte, die sie gemeinsam mit Tony Bennett in der Radio City Music Hall gab, wurde Lady Gaga in den vergangenen Tagen von den New Yorker Paparazzis förmlich verfolgt. Nicht ohne Grund, schließlich gibt es an der Sängerin und Schauspielerin stets ein spektakuläres Outfit abzulichten.

Hoch, höher, Lady Gagas Schuhe

So auch ein besonders gewagter Look, den die 35-Jährige Mitte der Woche aus ihrem Kleiderschrank hervorholte. Obenrum zunächst einmal nichts überaus Spektakuläres: Lady Gaga hatte sich mit einer babyblauen Radlerhose und dem dazu passenden Sport-BH für einen der größten Trends der heurigen Sommersaison entschieden. Deutlich waghalsiger die Schuhwahl. Der Star stöckelte aus der Radio City Music Hall in so hohen Plateau-Stiefeletten, dass ungeübten High-Heels-Trägerinnen bereits beim Anblick der Fotos der Atem stocken dürfte.