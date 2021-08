Sarah Jessica Parker: Abseits des Filmsets keine Stilikone

Seit Sarah Jessica Parker im Jahr 1998 zum ersten Mal als Carrie Bradshaw in der Serie "Sex and the City" als stylishe New Yorker Kolumnistin auf den Fernsehbildschirmen erschien, gilt sie als Stilvorbild. Auch in den vielen Jahren nach Drehende der Kultserie verkörperte der Hollywood-Star gerne auch abseits des Sets ihre berühmteste Figur: Paparazzi-Fotos zeigen Bradshaw häufig in Outfits, die an die Serie erinnern, und die Schauspielerin lancierte sogar eine eigene Schuhlinie, die jenen Modellen aus "SATC" auffällig ähneln.

Normalo-Outfits statt "Carrie"-Looks

Derzeit dreht die 56-Jährige das lang erwartete Spin-off "And Just Like That" in New York. Die ersten Schnappschüsse der Outfits sorgten unter Modefans bereits für Gesprächsstoff: Carrie Bradshaw wird auch in ihren Fünfzigern modisch nicht leiser treten.