Was modetechnisch vom "Sex and the City"-Spin-off zu erwarten ist

Die 79-jährige Field versetzte die New Yorker Damen jetzt allerdings für „Emily in Paris“ – eine neue Serie, die als Nachkömmling von „Sex and the City“ durchgeht. Ihre enge Mitarbeiterin Molly Rogers übernimmt den prestigeträchtigen Job nun. Sie bleibt dem äußerst furchtlosen Stilmix ganz offensichtlich treu, langweilig wird Carries Garderobe auch in ihren 50ern nicht. Noch immer aber sind die Outfits keine sichere Bank. Was die einen entzückt, entsetzt andere Modekenner – vor allem was die heillos überladenen Kombinationen angeht.

So trägt Parker als ihr Alter Ego gleich zwei Designer-Taschen gleichzeitig spazieren, oder packt zu Hut mit Schleife auch noch Halsketten, Armbänder und Plateau-Schuhe (von Celine).

Den Kritikern im Netz nach zu schließen, gewinnt das Style-Match nun jedenfalls nicht mehr Modefanatikerin Carrie, sondern Miranda – die einst als graue Maus gehandelt wurde und nun Power-Kleider im Luxus-Segment vorführt. Auf den ersten Aufnahmen sorgt sie mit grauem Bob und reduzierten Looks in Form von Jumpsuits und Marlene-Hosen für Begeisterung. Im Gegensatz zur aufgerüschten Charlotte, die trotz Trendlabels wie Givenchy oder Balenciaga oft allzu borniert wirkt.