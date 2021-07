So stylish sind Carrie & Co. im Spin-off von "Sex and the City"

Lange dauert es nicht mehr, bis der Ableger der Nullerjahre-Kult-Serie "Sex and the City" endlich zu sehen ist - zumindest stöckeln Carrie, Miranda und Charlotte schon wieder vereint durch den Großstadtdschungel. Soeben starteten die Dreharbeiten zu "And Just Like That..." in Manhattan. Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker sowie der TV-Sender HBO teilten den Schnappschuss auf ihren Instagram-Profilen und sorgten bei SatC-Fans für nostalgische Gefühle.

Wie bereits im Vorfeld bekannt geworden war, wird die Neuauflage ohne Kim Cattrall alias Samantha Jones auskommen. Dafür wirken Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), SJP (Carrie Bradshaw) und Kristin Davis (Charlotte York) auf den Straßen New York Citys stylish wie eh und je.