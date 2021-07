Das Ende des Jugendwahns? Graue Haare werden in Cannes zum Trend

Die Bewegung scheint sich nicht nur auf die Croisette zu beschränken. Königin Letizia von Spanien, 48, sowie Caroline von Monaco, 64, zeigten sich bereits im vergangenen Jahr selbstbewusst mit grauen Haaren. Und auch bei der Neuauflage von "Sex and the City" dürfen Fans mit mehr Natürlichkeit rechnen: Auf einem Instagram-Schnappschuss vom Set von "And Just Like That..." vor der Skyline Manhattans kaschierten weder Sarah Jessica Parker noch Cynthia Nixon, beide Mitte 50, die Zeichen der Zeit.