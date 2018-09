Was Sarah Jessica Parker heute über "Sex and the City" denkt

Dass sie von Fans und Presse auch nach so vielen Jahren eng mit Carrie Bradshaw in Verbindung gebracht wird, stört Sarah Jessica Parker nicht: "Es ist keine Assoziation, die ich als limitierend empfinde. Es ist jedoch mein Job, dass ich die Leute daran erinnere, dass ich eine Schauspielerin bin und viel zu bieten habe." An Aufträgen mangelt es auch zwei Jahrzehnte nach "Sex and the City" nicht. In den vergangenen zwei Jahren war sie in der HBO-Produktion "Divorce" als Frau zu sehen, deren Ehe den Bach runtergeht. Neben diversen Aufträgen als Werbegesicht und der Arbeit an ihrer eigenen Schuhlinie SJP ist die New Yorkerin heute auch als Verlegerin tätig. Ab Anfang November ist Parker mit dem Drama "Here and Now" wieder in den internationalen Kinos zu sehen.

Wie sie das alles unter einen Hut bringt und dennoch genügend Zeit für Ehemann Matthew Broderick und die drei gemeinsamen Kinder findet? "Ich empfinde das weder als sonderlich beeindruckend, noch inspirierend, dass ich das alles mache", erklärt die Multitaskerin. Schließlich habe sie die finanziellen Ressourcen, um ihren Beruf ihren Wünschen entsprechend auszuüben.

Wieder ein Punkt, in dem sich Sarah Jessica Parker deutlich von ihrem Alter Ego Carrie Bradshaw unterscheidet. Diese konnte sich in New York als einer der teuersten Städte der Welt mit nur einer Kolumne pro Woche ein großes Appartement mit einem begehbaren Kleiderschrank voller Designermode leisten. "Wir sollten viel mehr über die Millionen Frauen und Männer reden, die sich und ihre Familie mit jeweils drei Jobs über Wasser halten und keine Kinderbetreuung haben."