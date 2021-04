Was hat sich Heidi Klum bloß bei diesem Outfit gedacht?

Über Geschmäcker lässt sich bekanntermaßen streiten. Und über Heidi Klums aktuellstes Outfit wohl auch. Das Topmodel hatte diese Woche beruflich in Los Angeles zu tun, dort wird derzeit die neue Staffel von "America's Got Talent" aufgenommen, wo Klum in der Jury sitzt.

Blick auf Bauch und BH

Eines der vielen Outfits, die sie in den vergangenen Tagen zur Schau stellte: eine schwarze Lackhose und einen so kurz abgeschnittenen Pullover, dass dieser den BH der 47-Jährigen freigab. Die Mode der Achtzigerjahre scheint es der Deutschen jedenfalls angetan zu haben, den nach wie vor aktuellen Trend zu Crop Tops scheint sie offensichtlich ganz besonders zu lieben.