Brautkleider-Trends 2022: Designer bereiten sich auf Hochzeitsboom vor

Innerhalb der Modebranche hat es sie im vergangenen Jahr besonders hart erwischt: Brautmodedesignern ist im Zuge der Pandemie der größte Teil ihrer Einnahmen weggebrochen. Doch das hält sie nicht davon ab, positiv in das kommende Jahr zu blicken.

Dieser Tage wurden die neuen Kollektionen für das Frühjahr 2022 präsentiert. Ein Blick auf die Kreationen für den wichtigsten Tag des Lebens zeigt: Die Branche bereitet sich nach einer gefühlt unendlichen Zeit der Entbehrungen auf einen Hochzeitsboom vor. Die Möglichkeit, hoffentlich endlich ein rauschendes Fest feiern zu können, wird ihren Erwartungen zufolge mit einer gesteigerten Nachfrage nach auffälligen Kleidern einhergehen.

Mehr ist mehr

Diese Tendenz beobachtet Manuela Kalupar, Besitzerin der Linzer Brautmode-Boutique Feinstens, bereits jetzt: „Ich habe einige Kundinnen, die sich für das ursprünglich geplante Fest eine kostengünstigere Variante gekauft hatten, durch die mehrmalige Verschiebung jedoch jetzt sagen: Ich will, wenn es so weit ist, richtig toll feiern. Sie wollen in ein weiteres, deutlich auffälligeres Kleid investieren.“ So habe sich eine ihrer Bräute nun gegen den ursprünglich gekauften schlichten Zweiteiler und für das komplette Gegenteil entschieden: 2022 soll es (wenn möglich) ein großes Fest geben – inklusive Über-Drüber-Kleid.