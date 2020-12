Traumhochzeit trotz Corona: Diese prominenten Paare haben 2020 "ja" gesagt

Fischer und seine Partnerin sind seit rund 14 Jahren zusammen und leben in Passau. Bei der kleinen Feier waren dem Bericht zufolge 15 Angehörige und Freunde dabei. Die Corona-Bestimmungen hätten den Tag begleitet. "Natürlich haben wir während des gesamten Tages, auch bei unserer privaten Feier, sorgfältig auf den Corona-Schutz von uns und unseren Gästen geachtet", zitierte "Bild" den Schauspieler. "Um Missverständnisse zu vermeiden, haben wir den Mundschutz beim Jawort aber abgelegt."

Lily Allen und David Harbour

Die wohl außergewöhnliche Hochzeit haben in diesem Jahr Musikerin Lily Allen und Schauspieler David Harbour gefeiert. Im September haben sich die beiden in der Casino-Stadt Las Vegas das Ja-Wort gegeben. Der "King" persönlich habe die Trauung vollzogen, witzelte Harbour auf Instagram zu Fotos von der Zeremonie, die von einem Elvis-Imitator in einer Hochzeitskapelle in Las Vegas ausgerichtet wurde. Auch Allen postete in ihren sozialen Medien Fotos von sich im weißen Kleid mit Brautschleier samt Elvis-Double.