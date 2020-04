Große Hochzeit abgesagt: Was tun mit dem Brautkleid?

Vor einer großen Hochzeitsgesellschaft in die Kirche einziehen und das eigene Traumkleid endlich allen zu präsentieren – dieser wichtige Moment fällt für Bräute auf unbestimmte Zeit flach. Das wirkt sich auch auf die Arbeit von Manuela Kalupar aus, die in der Linzer Innenstadt das Brautmodengeschäft Feinstens betreibt.

„Jene, die im Mai oder Juni ihre Feste gehabt hätten, haben diese komplett verschoben – oder heiraten nur im kleinsten Kreis im Standesamt“, sagt die Oberösterreicherin im Gespräch mit dem KURIER. „Und bei Letzteren beobachte ich, dass sie plötzlich nicht mehr das Hochzeitskleid, in das sie so vernarrt waren, anziehen wollen.“

Der Grund sei jedoch nicht, dass das Outfit nicht mehr gefalle. Kalupar: „Ich werde plötzlich von Bräuten angerufen, die mir sagen: Ich kann doch so ein pompöses Kleid nicht nur zu einer standesamtlichen Trauung anziehen. Sie haben Angst davor, was andere denken, wenn sie sich so schön machen in Zeiten wie diesen. Sie wollen dann teils zumindest den Schleier weglassen, nur damit es nicht zu viel des Guten ist.“