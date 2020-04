Wegen Coronakrise: War’s das mit Mode aus China?

Preisfrage

Die Expertin ist sich sicher, dass dringend ein Umdenken stattfinden muss: „Viele kleine Marken produzieren ausschließlich in Europa, jetzt müssen sich auch größere Labels umorientieren, um künftig den reibungslosen Ablauf ihrer Produktionsketten garantieren zu können.“

Doch das wird sich auf die Preise auswirken. „Kleidung wird dann natürlich teurer werden“, gibt Mueller-Matyas, die auch Mitbesitzerin des Not Another Concept Store in Wien ist, zu bedenken. Ist der Kunde bereit, künftig mehr für sein neues Outfit zu bezahlen? „Wir stellen schon seit Längerem fest, dass die Kunden in unserem Store vermehrt lokales Design nachfragen“, verrät ihr Shop-Manager Rene Schopf. „Und das wird langfristig natürlich nicht nur die Mode betreffen.“

Dass es nicht am Preis scheitern muss, beweist die heimische Designerin Andrea Kerber. Für ihr Label Vis A Vis kauft die Wienerin alle Stoffe lokal ein, genäht wird im Atelier in der Kirchengasse. „Bei mir kostet eine Hose ab 150 Euro“, sagt Kerber. „So manche große Modekette verkauft diese um denselben Preis. Es stimmt also nicht, dass lokale Mode automatisch deutlich teurer ist.“