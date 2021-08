Stilvorbilder: Wie Kopenhagen den großen Modestädten Konkurrenz macht

New York, London, Mailand und Paris mögen die großen Modestädte sein. In Kopenhagen hat man dennoch nicht vor, sich an ihnen zu orientieren. Ganz im Gegenteil.

Diese Woche fand in der dänischen Hauptstadt die Fashion Week statt, auf der die neuen Kollektionen für Frühjahr/Sommer 2022 präsentiert wurden. Man will ganz bewusst anders sein als die anderen Modewochen. Und das nicht nur, indem die Shows mitten im August stattfinden, wenn die anderen Metropolen sich noch im Sommerschlaf befinden. Nachdem die erste Veranstaltung dieser Art erstmals im Jahr 2006 stattgefunden hatte, spitzten die Veranstalter 2018 das Konzept zu – und positionierten die Copenhagen Fashion Week als Vorreiter in der Branche: Nachhaltigkeit wird hier nicht nur als Marketing-Schmäh verkauft, sondern bildet Jahr für Jahr das Oberthema für die viertägige Veranstaltung.

Designer und Designerinnen werden nicht nur zu mehr Nachhaltigkeit ermutigt, mit einem Sustainability Action Plan wird auch unter anderem darauf geachtet, den -Ausstoß der Fashion Week drastisch zu reduzieren. Kommendes Jahr soll das Ziel erreicht werden, ein Zero-Waste-Event zu sein. Es soll also überhaupt kein Müll mehr anfallen.