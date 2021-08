Kurzhaar-Boom nach Ende der Lockdowns: "Wie Befreiungsschlag"

Auch in Österreich werden die Erlebnisse der vergangenen eineinhalb Jahre teils im Friseurstuhl verarbeitet. „Zuletzt haben sich einige Stammkundinnen, die normalerweise nach Standardfrisuren fragen, zu einer größeren Veränderung entschieden“, beobachtet Hannes Steinmetz vom Steinmetz-Bundy Privatsalon. Ähnlich dem Neuanfang nach einer Trennung vom Partner, wollen mit einem neuen Look viele jetzt den seelischen Ballast nach vielen Monaten Pandemie abwerfen. „Das Abschneiden der Haare ist wie ein Befreiungsschlag.“

Die Bobfrisur ist derzeit besonders beliebt – und wird laut Friseur Patrick Raitz von der Ultimativ Group auch in den kommenden Monaten der Renner bleiben: „Kurze Haare werden ein großer Trend sein, unter anderem auch in Form des Pagenkopfs.“ Gefärbt wird hauptsächlich in warmen Tönen. „Kühle Nuancen treten eher in den Hintergrund.“