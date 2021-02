Haartrends 2021: Diese Frisuren überstehen einen weiteren Lockdown

Fransen für alle

Was den Schnitt angeht, so wird das Jahr 2021 vor allem von stufigen Looks geprägt sein. „Ob kurz oder lang, alles wird jetzt fransiger geschnitten“, erklärt die Coiffeurin. Liebhaberinnen des Fachjargons fragen bei ihrem nächsten Termin also nach einem Choppy Cut. Oder konzentrieren sich mehr auf Details: Der Pony wird nicht mehr gerade geschnitten, sondern in Form von Curtain Bangs überlang und seitlich auslaufend getragen.