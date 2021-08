"Frauen mit kurzen Haaren gelten oft als weniger weiblich"

Die Sache mit der Weiblichkeit beschäftigte die Wienerin dann doch mehr, als ihr lieb war. „Ich habe gemerkt, wie stark dieses Bild in mir verankert ist. Am Anfang hatte ich den Drang, mich mehr zu schminken und öfter Kleider oder Röcke anzuziehen, um zu zeigen, dass ich eh eine Frau bin – obwohl ich ja weiß, dass sich Frausein nicht alleine an diesen Dingen manifestiert.“