Zum zweiten Jahrestag: Leni Klum zeigt ihren Freund Aris

Model Leni Klum, die Tochter von Heidi Klum und Flavio Briatore, hat am Wochenende zweijährigen Jahrestag mit ihrem Freund gefeiert. Aus diesem Anlass teilte die 17-Jährige in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story Fotos mit dem ein Jahr älteren Aris Rachevski und ließ ihre Fans an ihrer Liebe teilhaben. "Zwei Jahre mit dir", schrieb sie zu den zwei gemeinsamen Bildern, auf denen die beiden sichtlich verschmust im Meer zu sehen waren.

Gemeinsam bei Filmpremiere

Erst vor kurzem zeigte sich das junge Paar auf dem roten Teppich bei der Filmpremiere des neuen Netflix-Streifens "The Harder They Fall" in Los Angeles. Gemeinsam mit Adoptivvater Seal posierten Leni und ihr Freund für die Kameras. Der Ex-Mann von Heidi Klum steuerte die Filmmusik zum Western bei, in dem unter anderem Idris Elba und Regina King zu sehen sind.