Heidi Klum verweigert Flug zu GNTM-Dreharbeiten

Eigentlich sind Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz für die Dreharbeiten der neuen "Germany's Next Topmodel"-Staffel bereits in vollem Einsatz. Für den GNTM-Dreh ist das Paar nach Athen gereist, Griechenland, wie erste Bilder vom Set zeigen. Von hier aus sollte es eigentlich auf die griechische Insel Mykonos gehen. Doch Klum stellte sich quer, wie ihr Mann nun verriet.

Flugangst: Heidi Klum

Der Grund: Die 48-Jährige leidet an Flugangst und habe sich geweigert, in eine Propellermaschine zu steigen. In der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", den Tom zusammen mit seinem Bruder Bill Kaulitz betreibt, berichtet der Musiker über die Reise mit Hindernissen.