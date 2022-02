Die eigenartigste Marotte von Queen Elizabeth?

Über die eigenwilligen Essgewohnheiten von Queen Elizabeth II. kursiert so manch Gerücht - unter anderem heißt es, Ihre Majestät würde keinen Knoblauch mögen, weswegen es Köchen im Buckingham Palace untersagt sein soll diese Zutat zu verwenden. Ihre Lieblingsspeise würde die Königin indes geheim halten. Berichten zufolge will sie dadurch vermeiden, bei jedem ihrer offiziellen Termine das gleiche Gericht serviert zu bekommen. Die wohl eigenartigste Ess-Marotte Elizabeths ist vielleicht nicht jedem bekannt: Ein ehemaliger königlicher Koch enthüllte, dass die Queen sich weigern soll, scharfkantige Speisen zu essen.

Royals befolgen kuriose Sandwich-Tradition

In einem Dokumentarfilm mit dem Titel "Secrets of the Royal Kitchen" beschreibt der ehemalige königliche Koch Graham Newbould die Abneigung Ihrer Majestät gegenüber scharfen rechten Winkeln auf ihrem Teller. Vor allem bei der Zubereitung königlicher Sandwiches gelten Strenge regeln.