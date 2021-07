Carole Middleton spielt in Prinz Williams Leben eine größere Rolle, als bisher gedacht

Für Herzogin Kate geht nichts über die Familie. Nicht nun jene, die sie sich mit Prinz William aufgebaut hat, ist ihr wichtig. Auch ihre Eltern Carole und Michael Middleton haben nach wie vor einen hohen Stellenwert in Kates Leben. Und auch Prinz William soll seine Schwiegereltern sehr lieben und schätzem. Der enge Familienverbund der Middletons biete ihm Normalität und Stabilität, heißt es.

Carole fing William auf

Nachdem William seine Mutter im Alter von 15 Jahren verloren hatte, soll Carole den Royal später in seiner Beziehung mit Kate aufgebaut haben. Die britische Adelsexpertin und Autorin Angela Levin behauptet, Diana habe sich stark auf ihren ältesten Sohn verlassen. Als ihre Beziehung zu Prinz Charles zerbrach, soll William Dianas "engster Vertrauter" geworden sein.

"William verehrte Diana und wurde von ihrem magnetischen Charme angezogen, aber sie forderte ihn als kleines Kind unerbittlich", sagte sie der Zeitung The Sun. Carole habe William später Last abgenommen, indem sie ihn als der akzeptierte, der er war, und nicht für das, w a s er war. Sie gab ihm das Gefühl, sicher und beschützt zu sein und er musste sich keine Sorgen um das machen, was er sagte.

Durch Carole und ihren Mann Michael habe William auch gelernt, wie man eine starke und stabile Beziehung entwickelt. "Kinder aus zerrütteten Familien, insbesondere wenn die Trennung der Eltern unangenehm war, wissen oft nicht, wie eine gute Beziehung funktioniert. William hat durch die Middletons gelernt, wie eine liebevolle und unterstützende Familie aussieht."