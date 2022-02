Ewige Rivalinnen: Jetzt macht Herzogin Kate Meghan auch noch in den USA Konkurrenz

Doppelt bitter f√ľr Meghan: Auch in Gro√übritannien hat Herzogin Kate bei Beliebtheitsumfragen die Nase vorne. Laut dem Meinungsforschungsportal YouGov erreicht die dreifache Mutter in England eine Beliebtheitsrate von 65 Prozent - womit sie nur knapp hinter dem beliebtesten Royal, Queen Elizabeth II. (76 Prozent) und Prinz William (66 Prozent) liegt.

Daf√ľr haben sich Meghan und Harry j√ľngsten Umfragen zufolge Platz in einer anderen Kategorie durchgesetzt: Die Sussexes gelten als "interessanteste Royals des Jahres 2021." Eine von Luck Creek durchgef√ľhrte Studie analysierte Google Trends-Daten f√ľr das vergangene Jahr, um das royale Paar zu ermitteln, √ľber das 2021 am meisten gesprochen wurde. Das Ergebnis war wenig √ľberraschend: Die Suchanfragen f√ľr Meghan und Harry waren nach ihrem brisanten Oprah-Interview 64 Prozent h√∂her als bei jedem anderen Paar unter den britischen Royals.

William und Kate planen Barbados-Visite

Dass f√ľr Prinz William und Kate in naher Zukunft ein Besuch in den USA ansteht, gilt jedoch als unwahrscheinlich. Im Rahmen des 70. Thronjubil√§ums von Queen Elizabeth II. werden die Cambridges im Fr√ľhling Berichten zufolge eine Reise in die Commonwealth Realms in der Karibik absolvieren, darunter Belize und Jamaika.