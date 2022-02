Queen Elizabeth II. feiert Platin-Thronjubiläum: Unerschütterlich, trotz Skandalen

Die meisten Briten kennen niemand anderen an der Spitze des Vereinigten Königreichs als Elizabeth II. Am 6. Februar begeht die Queen ihr 70-jähriges Thronjubiläum, sie ist mit ihrem Pflichtbewusstsein ein Symbol der Beständigkeit in wechselhaften Zeiten.

Queen Elizabeth: 70 bewegte Jahre auf dem Thron

Unerschütterlich erschien die Queen in den vergangenen Jahrzehnten in farbenfroher Kleidung mit stets passendem Hut und Handtasche bei Einweihungen, Ordensverleihungen und Thronreden und tat das, was von ihr erwartet wurde - Hände schütteln, huldvoll lächeln, Haltung bewahren.

Erst als die Queen zum Jahreswechsel 2016/2017 entgegen ihrer Gewohnheit wegen einer starken Erkältung erstmals weder am Weihnachts- noch am Neujahrsgottesdienst teilnahm, bekamen die Briten eine Ahnung davon, dass auch die Energie der Monarchin nicht unendlich ist. In den vergangenen Monaten machten Berichte über den Gesundheitszustand der 95-jährigen Elizabeth II. dann immer wieder Schlagzeilen. Etwa, als sie erstmals mit einem Gehstock in der Öffentlichkeit gesehen wurde, oder als ihre Teilnahme an einer Gedenkfeier für die Gefallenen der Weltkriege wegen Rückproblemen im November kurzfristig abgesagt wurde.

Die Ärzte haben der Königin zum Kürzertreten geraten. Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla übernahmen in jüngster Zeit immer mehr offizielle Pflichten.