Als erste Frau in der Geschichte: Herzogin Kate macht Prinz Andrew Titel streitig

Die britische Queen Elizabeth II. hat ihrem wegen Missbrauchsvorwürfen in den USA angeklagten Sohn Prinz Andrew alle militärischen Dienstgrade und royalen Schirmherrschaften entzogen. Der zweitälteste Sohn der Königin werde sich in dem Prozess als privater Bürger gegen Klägerin Virginia Giuffre verteidigen, teilte der Buckingham-Palast in London in einer Stellungnahme mit. Nun soll eine neue Person als Colonel der Grenadier Guards im Gespräch sein. Wichtige Mitglieder des Regiments hätten laut einem Bericht der britischen Times erklärt, dass sie gerne Herzogin Kate in dieser Rolle sehen würden.

Herzogin Kate: Wird sie Colonel der Grenadier Guards?

Die britische Times berichtete nun aus Kreisen des Regiments erfahren zu haben, Herzogin Kate würde aktuell als klare Favoritin für die Position gehandelt werden.