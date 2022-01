Noch ein Baby mit Herzogin Kate? Prinz William gibt bei Auftritt Hinweis

Was nicht hei├čen soll, dass der Prinz das Vatersein nicht genie├čt. William gilt als engagierter Papa. Durch seine Kinder sei er erwachsen geworden, erz├Ąhlte der Herzog von Cambridge in der britischen Fernsehdokumentation "When Ant and Dec Met The Prince: 40 Years of the PrinceÔÇÖs Trust".

"Fr├╝her war ich nie zu aufgew├╝hlt oder besorgt ├╝ber Dinge. Aber jetzt, bei den kleinsten Kleinigkeiten, w├Ąchst man ein bisschen mehr auf, man wird von den Dingen beeinflusst, die auf der ganzen Welt passieren, [...] als Vater", so der Dreifach-Papa.

Bilder von Williams und Kates Spitalbesuch