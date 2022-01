Prinz Charles, William und Harry haben gemeinsamen Verlust zu betrauern

Prinz William und Prinz Harry und ihr Vater Charles haben einen gemeinsamen Verlust zu betrauern. Die ehemalige Pololehrerin des Herzogs von Cambridge und des Herzogs von Sussex soll im Alter von 77 Jahren verstorben. Wie das Hello!-Magazin berichtet, soll die ehemalige Tutorin der beiden Royals, Claire Tomlinson, friedlich in seinem Haus gestorben - mit seinen Kindern Emma, ​​Mark und Luke an ihrer Seite.

Claire Tomlinson brachte William und Harry das Polospielen bei

In dem von Männern dominierten Polo-Sport galt Tomlinson als Ikone. Die britische Polospielerin gewann unter anderem als erste Frau in England ein Poloturnier der High-Goal-Klasse, nachdem bis kurz zuvor Frauen die Teilnahme an solchen Turnieren verboten war. Zudem trainierte sie die englische Nationalmannschaft, die sie einst als Kapitänin leitete. Claire Tomlinson war so angesehen, dass der Prinz von Wales sie persönlich bat, seinen Söhnen im Beaufort Polo Club das Polospielen beizubringen.

Als Trainerin seiner Söhne knüpfte Tomlinson im Laufe der Jahre eine innige Bindung zu Prinz Charles. In der Öffentlichkeit demonstrierten die beiden oft einen sehr herzlichen Umgang miteinander.