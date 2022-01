Helene Fischer: Bitterer Rückschlag für die Schlager-Ikone

Nun sieht sich die Entertainerin mit einer bitteren Nachricht konfrontiert: Aufgrund der aktuellen Corona-Lage muss Helene Fischer ihr geplantes Konzert in Bad Hofgastein in Österreich zum dritten Mal verschieben. Das teilte der Veranstalter Leutgeb Entertainment mit. Die Live-Show in Bad Hofgastein hätte ursprünglich bereits 2021 stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie ist das Konzert Fischers im Rahmen von "Sound & Snow" in Bad Hofgastein (Pongau) bereits zwei Mal verschoben worden. Nun wurde bekannt, dass der geplante Auftritt erneut vertagt wird - und zwar 8. April 2022 auf den 1. Oktober 2022. "Die Sicherheit aller Mitwirkenden, ZuschauerInnen und KünstlerInnen steht im Vordergrund", so der Veranstalter auf seiner offiziellen Webseite.