Helene Fischer gibt private Einblicke: "Froh, dass er an meiner Seite war"

Als sie von Ullmann gefragt wird, wie es für sie gewesen sei, vor den Augen des Publikums erwachsen zu werden, antwortet Fischer: "Man konnte mir wirklich dabei zusehen, wie ich mich entwickelt habe – auch mit all den Fehlern und diesem Straucheln. Wobei ich sagen muss, ich hatte trotzdem in all den Jahren so viel Glück und kann eigentlich nur dankbar zurückblicken auf das, was ich schaffen durfte. Denn so richtige Misserfolge habe ich tatsächlich noch gar nicht erlebt, oder würde sie vielleicht nicht erleben, weil es mein Charakter so nicht zulassen würde, dass ich daran kaputtgehen würde."

Fischer über Medienberichte: "Das sind seit Jahren alles Lügen"

Der Erfolg hat dennoch seine Schattenseiten. Vor allem falsche Berichte über sie in der Presse sind nicht immer leicht zu verkraften. Generell scheint es schwer zu sein, ständig von den Medien beäugt zu werden, die ein reges Interesse am Privatleben der Sängerin haben.

"Das sind seit Jahren alles Lügen. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte ich mich darüber totlachen. Aber es ist schon sehr nervenaufreibend und da geht auch manchmal viel Energie drauf, weil man immer wieder mit Anwälten dagegen vorgehen muss", sagt Fischer, die unter anderem ihre Trennung von Florian Silbereisen als auch ihre Schwangerschaft gerne noch etwas länger für sich behalten hätte.

"Es sind immer Dramen oder etwas ganz Schönes, was auch nicht wahr ist. Ich war ja auch schon zig Mal in meiner Karriere schwanger, war schon weiß ich nicht wie oft verheiratet und wieder geschieden", so Fischer über die vielen Falschmeldungen, mit denen sie sich bereits konfrontiert sah.

"Im Privaten kann ich sehr gut still sein"

Vom Leben im Rampenlicht braucht sie Schlager-Ikone ihre Auszeiten. In der RTL-Doku gibt sie zu, privat ganz anders zu ticken als auf der Bühne.

"Wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich selbstbewusst, habe einfach Freude daran, fahr da aus der Haut und kann gar nicht anders. Aber im Privaten kann ich sehr gut still sein und trete dann gerne mal in den Hintergrund. Ich bin überhaupt nicht so laut wie auf der Bühne", so die Musikerin über sich selbst.

Ungewöhnlich zerbrechlich bekommt man die talentierte Powerfrau auch in "Helene Fischer – 15 Jahre im Rausch des Erfolgs" zu sehen: Als Helene Fischer den Song "Luftballon" im August 2021 erstmals aufnahm, flossen bei ihr die Tränen im Tonstudio, wie in der Doku zu sehen war. Zu diesem Zeitpunkt habe sie den Verlust eines ihr äußerst nahestehenden Menschen verarbeitet, verrät sie nun. "Das in einem durchzusingen, ist sehr emotional", sagt Fischer. Mit dem Song "Luftballon" ist sie deswegen auch besonders emotional verbunden.