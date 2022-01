Besonderes Geburtstagsgeschenk von Queen rührte Herzogin Kate zu Tränen

Herzogin Kate ist am 9. Jänner 40 Jahre alt geworden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde im kleinsten, familiären Kreis gefeiert. Doch so bescheiden auch das Geburtstagsfest der Herzogin von Sussex auch ausgefallen sein mag - von der Queen soll Catherine zu ihrem 40er königlich beschenkt worden sein.

Kate: Schmuck aus der königlichen Kollektion zum Geburtstag?

Laut dem Magazin New Idea soll es Königin Elizabeth II. ein großes Anliegen gewesen sein, die Ehefrau ihres Enkels William an ihrem runden Geburtstag standesgemäß zu ehren. Sie habe "einen besonderen Wirbel" um Kate gemacht, heißt es aus dem Palast. Die Queen soll Catherine zudem mit Schmuck aus ihrer Privatsammlung beschenkt haben.

"Ihre Majestät war an Kates Geburtstag äußerst großzügig und schenkte ihr einige Juwelen aus ihrer Privatsammlung, die zweifellos in naher Zukunft zu besonderen Anlässen getragen werden", plaudert ein Palast-Insider aus. "Aber es gab ein ganz besonderes Diamantenset, das Kate Tränen in die Augen trieb – die Krönungskette und die Ohrringe."