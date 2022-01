So unzüchtig ging es bei Herzogin Kates Jungesellinnen-Abschied zu

Kate schien zu diesem Zeitpunkt ein großer Cheryl-Fan zu sein. In ihrer Autobiografie berichtet die Sängerin jedenfalls von einer Begegnung mit Prinz William bei ihrem Jubiläums-Konzert für die Queen im Jahr 2012. Dieser habe ihr damals scherzend erzählt: "Hast du gewusst, dass du ein wenig Konkurrenz hast?" Womit William auf seine Ehefrau anspielte. Kate habe daraufhin begonnen zu kichern und Cheryl gestanden, dass sie sie bei ihrem Junggesellinnenabschied imitiert hatte.

"Kate gestand, dass sie sich an ihrem Junggesellinnenabschied als ich verkleidet hatte, in einem Body und einer Hose mit Beinschlitz und 'Fight For This Love' gesungen hat", plauderte die Musikerin in ihrem Buch "Cheryl: My Story" aus. "Sie hat sogar die Tanzroutine gelernt und war in jeder Hinsicht bei allen Schritten perfekt", so die Musikerin. Das wisse sie, "da ihre Schwester Pippa und ihr Bruder James auch vorbeikamen und mir alles erzählten."

Ausgelassene Auftritte wie diese Gehören mittlerweile aber der Vergangenheit an. Seit Kate mit William verheiratet ist, hat sie nach bestimmten Regeln zu leben - diese betreffen auch ihre tägliche Kleiderwahl.