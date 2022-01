Herzogin Kate feiert 40er - doch nicht alle Royals gratulieren

Kein persönlicher Geburtstagsgruß von Ehemann William

Doch längst nicht alle Mitglieder der königlichen Familie schickten offizielle Glückwünsche. So haben Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie Catherine nicht offiziell gratuliert. Ihre Schwester Beatrice hält ihren Instagram-Account geheim, während sich Prinz Harry und Herzogin Meghan schon vor längerem aus den sozialen Medien verabschiedet haben. Auch Sophie von Wessex, die eine besonders innige Verbindung zu Kate haben soll, hat keinen offiziellen Instagram-Account. Ob Letztere privat gratuliert haben, ist nicht bekannt.

Was so manch einen verwundert: Auch von Ehemann William gab es keine persönlichen Worte an seine Kate zu ihrem Geburtstag. Man kann aber davon ausgehen, dass der Thronfolger seine Göttergattin hinter den Palastmauern hoch leben ließ.