Der italienische Fotograf Paolo Roversi hat die Herzogin von Cambridge Kate Middletone zu ihrem 40. Geburtstag am heutigen Sonntag (9. Jänner) porträtiert. Alle drei Bilder sollen in der National Portrait Gallery ausgestellt werden.

Fotograf verrät Details über intimes Shooting mit Herzogin Kate

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Ehefrau von Thronfolger William wurde Roversi die Ehre zuteil, so eng mit der Herzogin zusammenzuarbeiten, wie es nur wenigen vergönnt ist, und diese dabei auch persönlich näher kennenzulernen. Vier Stunden lang fotografierte der in Paris lebende Fotograf die Herzogin. Das Resultat sind Bilder, in denen Kate Middletone in präraffaelitischem Stil porträtiert ist - und auf denen sie zum Teil in schulterfreien Kleidern posiert.