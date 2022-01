Albert & Charlène: Der lange Kampf um Akzeptanz der Andersartigkeit ihrer Ehe

Im Bösen wie im Schlechten: Albert hält zu seiner Frau

Nachdem Charlène am 8. November nach monatelangem Südafrika-Aufenthalt vorübergehend an den Fürstenhof zurückgekehrt war, zog sie sich bald darauf wieder aus der Öffentlichkeit zurück. Körperliche und psychische Erschöpfung sei der Grund dafür, warum sich seine Frau in Behandlung begeben habe, erklärte Albert. Abermals verteidigte der Fürst seine Ehe. Gerüchte, seine Frau würde an Krebs leiden, dementierte der 63-Jährige gegenüber People. Auch an Corona sei seine Frau nicht erkrankt, stellt Albert klar. Spekulationen um eine Ehekrise dementierte der Fürst von Monaco einmal mehr entschieden: "Ich werde das wahrscheinlich mehrmals sagen, aber das hat nichts mit unserer Beziehung zu tun. Das möchte ich sehr deutlich machen."

Fürst Albert und die beiden Kinder seien Medienberichten zufolge auch ein wichtiger Teil der Therapie, der sich Charlène aktuell unterzieht, und würden viel zur Genesung der Ex-Sportlerin beitragen. Während der Behandlung sei die Rolle der Mutter im Familienkonstrukt genauer untersucht worden. Dabei erhoffte man sich herauszufinden, ob hier die Wurzel für Charlènes Probleme liegen könnten. In die Therapie wurden deshalb Albert sowie Gabriella und Jacques miteinbezogen. Welche Fortschritte Charlène bisher machte oder wann sie in den Palast zurückkehren wird, ist aber noch nicht bekannt.