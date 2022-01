Amira Pocher über Geburt von Helene Fischers Baby: "Da habe ich mich erschreckt"

Tatsächlich hatte Helene Fischer Anfang Oktober ihre Schwangerschaft bekannt gegeben, nachdem Gerüchte um eine nahende Geburt laut geworden waren. Diese hatte die Musikerin aber gegen ihren Willen bestätigt, auch wenn sie damals bereits andeutete, dass ihre Schwangerschaft schon weiter vorangeschritten ist.

"Was soll ich sagen, leider wurde eine Nachricht offengelegt, die wir gerne noch ein bisschen privat für uns gehalten hätten. So schön meine derzeitige Verfassung auch ist, hätten wir gerne noch etwas länger gewartet, bis diese Nachricht die Öffentlichkeit erreicht. Trotzdem bin ich stolz darauf, dass wir es deutlich länger für uns geheim halten konnten, als die Medien berichten. Somit habe ich die letzten Monate ohne mediale Begleitung genießen können", so Fischer damals auf Instagram.

Amira Pocher: Glückwünsche für Fischer - und ein Seitenhieb

Ihre Kollegin Amira Pocher zeigt sich über die Baby-News ebenfalls hocherfeut. "Grundsätzlich freue ich mich für jede Frau, die Mutter geworden ist, weil da fühlt man als Mutter mit und man freut sich, dass noch eine andere Frau dieses Glück erleben darf. Selbst bei einer Eva freue ich mich, dass sie Mutter geworden ist", sagte die Frau von Oliver Pocher, der aus seiner geschiedenen Ehe mit Sandy Meyer-Wölden bereits drei Kinder hat. Damit spielte Amira Pocher wohl auf die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Evanthia Benetatou an, die im vergangenen Jahr Mama geworden ist, sich aber während der Schwangerschaft von dem Vater ihres Kindes, Chris Broy, getrennt hatte.

