Helene Fischer: Emotionaler Tränenausbruch vor laufender Kamera

Seltener Gefühlsausbruch

Auch in den Kommentaren ließ der Clip die Zuseher nicht kalt. Ein Instagram-Nutzer schrieb darunter: "Leider bin ich eine der wenigen, die nicht so sehr auf Helene Fischer steht, die ist eine hervorragende Sängerin/Künstlerin, doch dieses Video hat mich absolut berührt. Danke Helene Fischer." Einer ihrer Fans war ebenfalls begeistert darüber, wie nahbar sich die Sängerin in der Aufnahme zeigte: "Ich liebe den Ausschnitt. Sie ist so echt!!"