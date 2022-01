Prinz Andrew streitet Vorwürfe ab

Der Bruder von Prinz Charles legte wegen der Vorwürfe bereits 2019 seine öffentlichen Aufgaben für das Königshaus nieder. Kurz davor versuchte er in einem Interview mit BBC, die Anschuldigungen gegen ihn zu entkräften, konnte dabei aber nicht überzeugen.

Prinz Andrew: Gericht vertagt Entscheidung

Ein Gericht in New York hat keine sofortige Entscheidung über die Weiterverfolgung der Missbrauchsklage gegen den britischen Prinz Andrew getroffen. Er werde "ziemlich bald" mitteilen, wie es in dem Verfahren weitergehe, sagte Richter Lewis Kaplan nach einer Anhörung am Dienstag. Er wollte aber den Zeitpunkt nicht genauer benennen. In dem Zivilverfahren wirft die Klägerin Virginia Giuffre dem Sohn von Queen Elizabeth II. vor, sie als 17-Jährige missbraucht zu haben.