Epstein-Skandal: Sarah Ferguson spricht Klartext über Prinz Andrew

Der britische Prinz Andrew befindet sich aktuell inmitten des Epstein-Skandals. Immer wieder wurde er mit Jeffrey Epstein (†66) sowie dessen Komplizin Ghislaine Maxwell (59) gesehen und dürfte mit ihnen sogar eine enge Freundschaft gepflegt haben. Im August leitete Virginia Giuffre rechtliche Schritte gegen den Herzog von York ein, weil er sie als Jugendliche angeblich sexuell missbraucht haben soll. Der 61-Jährige dementierte und wies die Anschuldigungen zurück. Im November 2019 trat er aufgrund der Vorwürfe von seinen öffentlichen Pflichten zurück.

Am Dienstag war seine Ex-Frau Sarah Ferguson in der italienischen Talkshow "Porta a Porta" und sprach unter anderem über ihren ehemaligen Partner und die aktuelle Situation.

Sarah Ferguson: "Ich stehe voll und ganz zu Andrew"

Obwohl sich das Paar 1996 scheiden ließ, steht "Fergie" auch heute noch in guten, wie in schlechten Zeiten zu ihrem Ex-Mann. In der Sendung sagte sie: "Ich stehe zu 100 Prozent zu Andrew. Er ist ein so netter, großartiger Mann, er ist ein brillanter Vater und jetzt ein fantastischer Großvater..."