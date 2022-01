Warum Prinz George und Prinzessin Charlotte keine besten Freunde haben dürfen

Prinz George und seine Schwester, Prinzessin Charlotte, sind den Schulalltag schon länger gewohnt. Inzwischen geht auch der jüngste Spross der Cambridges in die Vorschule. Seit Anfang dieses Jahres besucht der dreijährige Louis britischem Medien zufolge die Willcocks Nursery School in Kensington. Die Schulzeit gestaltet sich für die Mini-Royals jedoch anders als für viele Gleichaltrige. So gelten in der Schule von Prinz Williams und Herzogin Kates Tochter und ihrem ältesten Sohn gelten zum Teil ungewöhnliche Vorschriften.

Strenge Schulregeln für Prinz George und Prinzessin Charlotte

Freundlichkeit lautet das Erziehungs-Motto in Charlottes und Georges Schule. Hier werden die Schüler zur Nettigkeit erzogen - was auch bedeutet, dass man keinen besten Freund oder eine beste Freundin haben soll. In der Sendung "Loose Women" erzählte Adels-Kennerin Jane Moore: "Überall hängen Schilder, auf denen steht, dass man nett sein soll. Sie ermutigen einen nicht dazu, beste Freunde zu haben."

Dadurch sollen die Kinder wohl dazu ermutigt werden, mit allen gut auszukommen. Wie die Royal-Kennerin verriet, gibt es auch eine besondere Vorgabe, wenn es um den Geburtstag der Schüler geht.

"Wenn ein Kind eine Party feiert, werden die Einladungen nicht in der Klasse verteilt, außer alle Kinder sind eingeladen. Das finde ich sehr gut, da man sich nicht ausgeschlossen fühlt", so die Journalistin.