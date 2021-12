Benachteiligter Cambridge-Spross: Wesentliches Privileg blieb Prinz Louis verwehrt

Die Kinder des Herzogs und der Herzogin von Cambridge sind ganz schön groß geworden - wie das neue, offizielle Weihnachtsfoto von Prinz William und Herzogin Kate beweist. Inzwischen geht auch der jüngste Spross der Cambridges in die Vorschule. Seit Anfang dieses Jahres besucht der dreijährige Louis britischem Medien zufolge die Willcocks Nursery School in Kensington. Im Vergleich zu seinen älteren Geschwistern, Prinz George und Prinzessin Charlotte, wurde dem Mini-Royal bis dato aber eine etwas andere Erziehung zuteil. Auf eine Annehmlichkeit musste der royale Youngster im Gegensatz jedenfalls verzichten.

George und Charlotte wuchsen zunächst auf dem Land auf - Louis in London

Als als einziges Kind von Willam und Kate wuchs Louis großteils in London auf. Woran sich vielleicht nicht mehr viele erinnern können: Die Cambridges lebten von 2010 bis 2013 auf Anglesey, einer Insel vor der Nordwestküste von Wales, wo William als Rettungspilot stationiert war. Als George 2013 geboren wurde, zogen William und Kate auf ihren Landsitz Anmer Falk in Norfolk, der ein Hochzeitsgeschenk der Queen an das Ehepaar war.